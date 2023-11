Indicado para o STF, Flávio Dino recebe medalha do Ministério da Defesa

VEJA Mercado em Vídeo

O espanto do Mercado Livre, o suspiro da Americanas e entrevista com Alexandre Pimentel

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 28. A Americanas anunciou uma capitalização de 24 bilhões de reais que foi aceita por 35% de seus credores. Os empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira serão responsáveis pelo aporte de metade desse montante. Na outra ponta, os analistas do banco Morgan Stanley afirmam que as vendas do Mercado Livre devem crescer 39% no mês de novembro em relação ao mesmo período de 2022. A avaliação é que a empresa tem conseguido se blindar da tendência negativa do setor no Brasil. A Eneva propôs uma fusão com a Vibra que criaria a terceira maior empresa de energia do Brasil, mas as ações das companhias caíram 2% na última sessão. Diego Gimenes entrevista Alexandre Pimentel, chefe de multimercados do Banco Fator.