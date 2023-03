Ibaneis diz que Anderson Torres não teve culpa nos ataques de 8 de janeiro

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que o seu ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, não teve culpa nos ataques golpistas ocorridos em Brasília em 8 de janeiro. Ibaneis fez na manhã desta quinta-feira a sua primeira declaração pública sobre o assunto após reassumir o cargo de governador, do qual foi afastado pelo STF logo após a tentativa frustrada de golpe e ao qual retornou nesta quarta por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Ibaneis disse que confiava no seu então secretário de Segurança e que ele “goza e gozava” da sua confiança e da sua intimidade. Ele disse que escolheu o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro para ser seu auxiliar por confiar na sua capacidade. O governador disse que o GDF foi pego de surpresa pelas manifestações, assim como as autoridades federais envolvidas na segurança das sedes dos Poderes.

“O que aconteceu no 8 de janeiro é uma coisa imprevisível. Até o dia 6 de janeiro a gente não tinha nenhuma perspectiva de que iria acontecer no dia 8. Os ônibus começaram a chegar no Distrito Federal no dia 6 e no dia 7 e nós tivemos aquele problema todo e na minha visão não foi culpa do Anderson. Talvez se ele tivesse sido alertado antes (…). O oito de janeiro tem que ser lembrando, sim, mas não só por culpa do Anderson. Eu acho que foi um conjunto o que aconteceu. Tivemos falhas da Polícia Militar do DF, tivemos falha do Batalhão do Exército que defendia o Planalto. Nós tivemos diversas falhas em conjunto. Eu tenho certeza de que isso a investigação vai apurar tudo”.