A reação de Ibaneis Rocha após retornar ao governo do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se manifestou há pouco após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou o seu retorno ao cargo — do qual havia sido afastado logo após os atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília.

“Aguardei com muita paciência, resiliência e confiança na justiça do meu país, esse momento de retorno ao cargo que assumi pela vontade do povo do Distrito Federal, que me elegeu em primeiro turno para um segundo mandato. Agora é seguir firme confirmando a minha inocência junto ao STF e trabalhar ainda mais pela cidade que tanto amo”, afirmou Rocha, em nota.

Minutos depois, a vice-governadora Celina Leão (PP), que assumiu o cargo interinamente após o afastamento do governador, foi às redes sociais dizer que recebeu a decisão com “alegria e satisfação” e que sempre confiou na Justiça e no retorno do governador, que “valida o voto do eleitor do DF”.

“Na minha interinidade servi a população do DF com toda minha força de trabalho e lealdade ao nosso governador. Na certeza que iremos juntos cada vez mais melhorar a vida do cidadão que confiou no nosso projeto”, concluiu.

