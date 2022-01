Hospital confirma quadro de obstrução intestinal de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Hospital Vila Nova Star divulgou nota à imprensa agora há pouco informando que o presidente Jair Bolsonaro deu entrada na unidade “devido a um quadro de suboclusão intestinal”, expressão que indica obstrução no intestino.

“Ele está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo”, diz o comunicado.

Os médicos apontaram ainda que, no momento, não há previsão de alta hospitalar.

A nota é assinada por Macedo (cirurgião-chefe) e por Leandro Echenique (cardiologista), Ricardo Camarinha (cardiologista do presidente), Antônio Antonietto (diretor médico do Hospital Vila Nova Star) e Pedro Loretti (diretor geral do hospital).

Mais cedo, o Palácio do Planalto informou que o presidente fez exames, passou a noite sem intercorrências e está descansando, “após sentir um desconforto abdominal”. A Secom disse ainda que Bolsonaro passa bem e que mais detalhes seriam divulgados posteriormente, após atualização do boletim médico.