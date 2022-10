Homem armado provoca tumulto durante votação em Salvador

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 2 out 2022, 15h53 - Publicado em 2 out 2022, 14h26

A eleição começou tumultuada neste domingo no bairro de São Caetano, em Salvador. Segundo relatos do coordenador da 15ª Zona Eleitoral à imprensa baiana, um homem efetuou disparos com arma de fogo durante uma briga na frente de um escola que serve como local de votação.

Os disparos aconteceram por volta de 9h. “Eram dois homens que vestiam verde e amarelo, mas apenas um atirou contra as pessoas que defendiam outro ideal político”, disse Anilton Alcântara ao Correio.

Segundo Alcântara, uma senhora de 85 anos ficou ferida. “Ela usava bengala. Na hora da correria, acabou caindo e partiu a boca. Acolhemos ela e os parentes vieram e a levaram para uma unidade médica”, disse.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia afirmou que ninguém foi atingido por disparo de arma de fogo e que equipes policiais identificaram “uma confusão na entrada da zona eleitoral resultou na queda de uma mulher, que ficou ferida com o tombo”.

“Policiais da 4ª Delegacia Territorial foram enviados ao local, a fim de averiguar suposta deflagração de tiros na área externa de votação, informação ainda não confirmada”, complementou a SSP. Ninguém havia sido preso até a tarde deste domingo.