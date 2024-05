Histórico de suicídios no RS gera alerta com tragédia climática

Dados do governo mostram que o Rio Grande do Sul, muito antes da tragédia, já era o estado com maior número de suicídios no país. A preocupação aumentou.

Em 2021, foram pouco mais de 12 suicídios para cada 100.000 mortes no estado (12,37/100.000), segundo os dados do Ministério da Saúde.

O governo tem um Comitê Gestor criado especialmente para atuar nesse assunto. O problema, segundo fontes do governo, é que o colegiado foi dissolvido no início da gestão de Lula e até hoje não voltou a atuar.