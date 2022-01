Helicóptero do Ibama é incendiado em aeroclube de Manaus

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um helicóptero do Ibama que estava estacionado em um aeroclube em Manaus foi incendiado na madrugada desta segunda-feira.

De acordo com informações preliminares de policiais militares que foram acionados para a ocorrência, o incêndio foi criminoso. A suspeita é que trata-se de retaliação de proprietários de balsas de garimpo, já que a aeronave estava dando apoio a uma operação contra garimpeiros na região.

As imagens divulgadas pela PM do Amazonas mostram bombeiros controlando o fogo no helicóptero, cuja parte frontal foi quase completamente destruída.

Procurada pelo Radar, a assessoria de comunicação do Ibama informou que estava apurando as informações sobre a ocorrência para divulgar uma manifestação oficial do instituto.