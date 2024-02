Heleno queria agentes da Abin infiltrados nas campanhas eleitorais de 2022

A Polícia Federal investigou e relatou com detalhes uma reunião, em 5 de julho de 2022, com Jair Bolsonaro e homens de confiança do ex-presidente, como os seus ministros Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Anderson Torres, e o então chefe do GSI, Augusto Heleno

Para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, um dos trechos da reunião é mais uma prova da existência de um “Núcleo de Inteligência Paralela”. Durante o encontro, Heleno afirmou que conversou com o então diretor-adjunto da Abin, Victor Carneiro, para infiltrar agentes de inteligência nas campanhas eleitorais de 2022.

A fala foi interrompida por Jair Bolsonaro, que advertiu: “conversem em particular” sobre questões relacionadas à atividade da Abin. Heleno retoma a fala dizendo que as medidas para a vitória do então presidente deveriam ser tomadas “antes das eleições”.

“Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa é antes das eleições”, disse Heleno.

Os detalhes da reunião estão no inquérito que baseou Moraes a ordenar as buscas e apreensões da operação da PF deflagrada nesta quinta-feira.