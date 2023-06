Heleno finalmente vai falar sobre o ataque de 8 de janeiro

A CPI dos Atos Antidemocráticos do Distrito Federal, da Câmara Legislativa do DF, vai ouvir a partir das 10h desta quinta-feira o general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro.

Depois de desistir, na véspera, de comparecer para a oitiva marcada para o dia 19 de abril, ele foi convocado para “prestar esclarecimentos a respeito do envolvimento do GSI e de membros das Forças Armadas com os atos preparatórios e executórios praticados, nos dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, contra os Poderes da República Federativa do Brasil”.

Heleno comandou o GSI durante os quatro anos do governo Bolsonaro e era um de seus principais aliados. Quando ele pediu para cancelar seu depoimento, o presidente da comissão, o deputado distrital Chico Vigilante (PT), disse que o general afirmou ter sido orientado a não comparecer à CPI “para não colocar mais gasolina”.

A comissão foi instalada em 14 de fevereiro e já ouviu integrantes da Polícia Militar do DF e do Exército que estavam envolvidos com as operações do dia 8 de janeiro.