Haddad vai tentar convencer líderes da Câmara a aprovar MP das subvenções

Na reunião com Arthur Lira e Fernando Haddad, na semana passada, Lula pediu ao presidente da Câmara que paute a votação de matérias econômicas de interesse do governo, com ênfase na Medida Provisória 1185, que altera regras de tributação de incentivos fiscais — a chamada MP das subvenções.

Lira, por sua vez, expôs as divergências sobre o projeto dentro da Casa e no meio empresarial sobre quem perde com a nova legislação. E relatou ter recebido telefonemas de interlocutores do Sul, Nordeste e Sudeste reclamando que seriam prejudicados pela medida.

O chefe da Câmara então sugeriu que o ministro da Fazenda conversasse com representantes dos partidos da Casa pessoalmente na próxima reunião de líderes, para convecê-los da importância da MP e prestar esclarecimentos. O encontro deve acontecer nesta terça-feira.

O governo propôs que as subvenções recebidas por empresas para investir ou pagar despesas do dia a dia passem a ser tributadas, o que não acontecia até a edição da medida provisória, no fim de agosto. A previsão da equipe econômica é que a nova sistemática gere uma arrecadação de 137 bilhões de reais em quatro anos, sendo 35 bilhões já em 2024.

Em tempos de descrédito da meta fiscal de déficit zero proposta por Haddad para o ano que vem, estimulado pelo próprio Lula, a dinheirama vem a calhar.

Continua após a publicidade