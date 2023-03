Haddad chama líderes do governo para falar do novo arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou nesta segunda os líderes do governo na Câmara dos Deputados e no Senado para conversar sobre o projeto de âncora fiscal, que deve substituir o teto de gastos. A proposta foi apresentada a Lula na sexta-feira passada.

“O presidente orientou, que antes do anúncio oficial, fossem feitas algumas conversas importantes com os presidentes das duas casas, com os líderes, com alguns economistas”, disse Haddad nesta segunda.

A reunião com José Guimarães, líder do PT entre os deputados, iniciou às 10h30 e a conversa com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, foi agendada para as 11h30. Haddad ainda irá se encontrar, por volta das 12h30, com Arthur Lira, na residência oficial da presidência da Câmara.

O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, e com o do Senado, Rodrigo Pacheco, devem ser chamados para conversar com Haddad até a terça-feira.

A expectativa de Haddad é tornar a proposta pública antes da viagem de Lula à China, no próximo sábado. No Congresso, a âncora fiscal deve ser apresentada como um Projeto de Lei Complementar, que é fundamental para estipular a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Segundo Haddad, esse é o motivo da proposta para o marco fiscal ter sido elaborada em março. A ideia inicial era apresentar o novo arcabouço em agosto.