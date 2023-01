Grupo pedirá que OAB afaste advogados que participaram de atos golpistas

O grupo Ordem Democrática, que herdou o mesmo nome do coletivo que atuou fortemente no período da redemocratização, fundado pelo ex-presidente do STF Sepúlveda Pertence, vai pedir ao Conselho Federal da OAB que afaste dos seus quadros os profissionais que tenham participado dos atos antidemocráticos do último domingo, em Brasília.

O movimento é comandado pelas advogadas Soraia Mendes, Renata Amaral e Marili Quadros. Elas irão colocar o grupo à disposição do Ministério Público para contribuir como assistentes de acusação nos processos referentes aos ataques terroristas promovidos por golpistas bolsonaristas.