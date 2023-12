Governo vai investir em políticas públicas para idosos em 2024

O governo Lula lançou recentemente um processo para estabelecer parceria com uma universidade que atue no desenvolvimento de estudos sobre pessoas idosas.

O objetivo do projeto “Empoderamento para um Brasil de todas as idades”, realizado em parceria com a Unesco, é fortalecer as políticas públicas da gestão federal em torno dos direitos da pessoa idosa.

As propostas de instituições de ensino devem ser enviadas para a Plataforma de Licitações da Unesco até o dia 15 de janeiro.