Governo vai abrir 15 mil vagas para profissionais no Programa Mais Médicos

Lula anuncia nesta segunda a retomada do Mais Médicos, com a abertura de 15.000 novas vagas no país. A cerimônia de retomada do programa será logo mais no Planalto.

A intenção é que até o fim do ano cerca de 28.000 profissionais estejam fixados em todo o país, principalmente em áreas de extrema pobreza.

“Com isso, 96 milhões de brasileiros terão garantia de atendimento médico na atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Com atuação nas unidades básicas de saúde, esse primeiro atendimento faz o acompanhamento da situação de saúde da população, prevenção e redução de agravos”, diz o governo.

Do total de novas vagas para 2023, 5.000 serão abertas por meio de edital já neste mês de março. As outras 10.000 vagas serão oferecidas em um formato que prevê contrapartida dos municípios. O governo estima gastar 712 milhões de reais neste ano com a ação.