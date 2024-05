Governo reconhece situação de emergência em 336 municípios do RS

O governo reconheceu, neste domingo, situação de emergência em 336 municípios do Rio Grande do Sul castigados pelas fortes chuvas que assolam a região.

Com a publicação dos atos no Diário Oficial, os municípios ficam aptos a receber verbas federais com mais agilidade.

No fim de semana, Lula, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, além de outras autoridades da República como o ministro Edson Fachin, do STF, visitaram as áreas afetadas no estado. O petista prometeu acelerar as ações para recuperar o estado.

“A gente deve muito ao Rio Grande do Sul sob todos os aspectos. Se ele sempre ajudou o Brasil, eu acho que está na hora de o Brasil ajudar o Rio Grande do Sul”, afirmou Lula.

A Defesa Civil gaúcha conta 78 mortes durante os temporais, conforme boletim divulgado neste domingo. Ainda há 105 desaparecidos e 175 pessoas feridas. A Defesa Civil soma 134.000 pessoas fora de casa, sendo 18.400 em abrigos e 115.000 desalojadas. Pelo menos 341 dos 496 municípios do estado sofreram com algum tipo de problema provocado pelas chuvas que afetaram 844.000 pessoas.