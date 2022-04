Governo quer usar a ‘espiritualidade’ no combate às drogas

O governo de Jair Bolsonaro, numa parceria com o Pnud, vai investir 570.000 reais num estudo para avaliar o uso da “espiritualidade” no combate às drogas. O contrato, mediado pelo Ministério da Cidadania, prevê a realização de uma pesquisa “sobre a viabilidade e efetividade de inclusão da espiritualidade dentre os fatores de prevenção e tratamento ao uso indevido de drogas”.

“Por ser uma questão complexa que engloba diversos aspectos de um indivíduo, a espiritualidade (compreendida aqui todas as vertentes de espiritualidade e crenças de livre escolha de cada indivíduo e entendida como uma estratégia que contempla diferentes matrizes religiosas e manifestações de fé como, por exemplo, religiões de matriz africana, com vistas a representar a diversidade da sociedade brasileira) tem sido notada por alguns estudos como um componente capaz de influenciar no curso da trajetória de vida de determinadas pessoas com dependência química e, portanto, poderiam haver benefícios da inclusão desta dentre o conjunto de intervenções farmacológicas e psicossociais que podem ser destinadas ao tratamento de transtornos associados ao uso indevido de drogas”, diz o edital.