Governo quer reunir 100 países em ‘guerra mundial contra a fome’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe da área social do governo, o ministro Wellington Dias tem nas mãos uma missão nada simples: colocar de pé o plano de Lula de formar um pacto global contra a fome e a pobreza.

Interlocutores do Planalto dizem que o presidente sonha alto com a ideia: “É a primeira guerra mundial contra a fome e o caminho dele para o Prêmio Nobel”.

Para fazer decolar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a meta do governo é reunir mais de 100 países no projeto. Como chefe do G20, Lula quer usar o grupo para viabilizar a ideia.