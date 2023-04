Governo quer encaminhar nova regra fiscal a Lira e Pacheco nesta terça

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, devem receber na manhã desta terça-feira o texto do governo para o novo arcabouço fiscal. Os parlamentares vão estar no Palácio do Planalto para uma reunião sobre a segurança nas escolas e, em seguida, serão apresentados à proposta do governo.

O próprio presidente Lula deve se encarregar de entregar o texto aos chefes do Legislativo, junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesta segunda, Haddad disse que a proposta de lei complementar já estava pronta e só não foi entregue porque Lira estava em São Paulo.

O chefe da Câmara chegou a dizer à imprensa, na semana passada, que pretende votar o texto em, no máximo, três semanas após a definição do relator. O governo, por sua vez, espera que o responsável pelo relatório seja escolhido nos próximos dias.

“Expectativa é que, sendo entregue amanhã (terça-feira), esta semana mesmo, a Câmara possa definir o nome do relator para o marco fiscal para que a gente possa votá-lo na velocidade e na urgência que o País pede”, afirmou nesta segunda o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O texto poderia ter sido entregue junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tinha prazo final no último dia 15, mas a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, pediu “ajustes redacionais”, que facilitariam o trânsito do texto no Congresso. Nesta semana, Tebet condicionou 170 bilhões de reais em despesas públicas à aprovação do texto.