A bomba apresentada por Tebet no orçamento que assusta a bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 17 de abril.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, estima que cerca de 170 bilhões de reais em despesas públicas estão condicionados à aprovação da nova regra fiscal do país. Pelo atual teto de gastos, esse montante teria de ser cortado pelo governo ou chancelado por meio de uma PEC que reconheça a excepcionalidade desses gastos. A quantia assustou a bolsa e escancarou a necessidade de aprovação do novo arcabouço. Os dois cenários trabalhados pelo governo e a reação do mercado aos anúncios de Tebet são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 17.

