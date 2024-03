Governo propõe salário mínimo e direitos para motoristas de aplicativo

O governo Lula vai enviar ao Congresso um projeto de lei complementar estabelecendo a relação de trabalho entre aplicativos de transporte de passageiros e os motoristas cadastrados nas plataformas que fixa o salário mínimo, hoje em 1.412 reais, como piso remuneratório dos profissionais autônomos e institui direitos a indenizações e à Previdência Social.

O texto determina que os motoristas recebam 32,09 reais por hora “efetivamente” trabalhada – calculada pelo tempo entre o aceite de uma corrida e a chegada do passageiro ao destino. Esse valor é dividido em 24,07 reais por hora para indenizar os custos com celular, combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos e 8,02 reais por hora de remuneração pelos serviços prestados.

Se o projeto for aprovado na versão proposta pelo governo federal, os motoristas de aplicativo passarão a recolher 7,5% da remuneração ao Regime Geral da Previdência Social. As plataformas contribuirão com 20% do valor da remuneração de cada mês. As motoristas terão direito ao auxílio-maternidade.

A proposta que o governo Lula vai enviar ao Congresso é resultado de um grupo de negociação tripartite do qual participaram:

Centrais sindicais

Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB);

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB);

Central Única dos Trabalhadores (CUT);

Força Sindical (FS);

Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST);

e União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Empresas

Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec);

iFood;

Uber;

Zé Delivery;

Lalamove;

Movimento de Inovação Digital (MID);

Mercado Livre;

Rappi;

99;

inDrive;

e Associação Latino-Americana de Internet (Alai).

Governo federal

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

Ministério da Previdência Social (MPS);

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC);

Ministério da Fazenda (MF);

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

Ministério da Casa Civil;

Secretaria Geral da Presidência da República;

e Advocacia Geral da União (AGU).