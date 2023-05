Governo pode fechar compra de radares para a Aeronáutica

O Aeronáutica pode assinar, nos próximos dias, um contrato de compra de dois radares tridimensionais para a Força Aérea Brasileira.

O negócio, estimado em 60 milhões de dólares, envolve tecnologia de uma empresa de Israel.

Interlocutores do governo dizem que há resistência de uma ala do Planalto ao produto israelense. Essa ala prefere firmar um acordo com fornecedores europeus. A disputa segue nos bastidores do governo.

