Governo negocia acordo com o Vietnã sobre semicondutores

Após o governo retomar a Ceitec, empresa pública de desenvolvimento e fabricação de chips, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, negocia um acordo do Brasil com o Vietnã em semicondutores.

O país asiático quer se estabelecer como hub regional tecnológico do setor. Para isso, pretende formar 100.000 engenheiros de alta tecnologia até 2030.

Em visita a Hanói, a ministra conversou sobre o assunto com o primeiro-ministro Pham Minh Chín, que também solicitou apoio para a assinatura de um acordo de livre comércio entre o país e o Mercosul.

“Temos interesse que um dos pilares da relação Brasil-Vietnã seja baseado na ciência, tecnologia e inovação. O Brasil tem implementado um conjunto de ações no sentido de dominar o conhecimento científico, tecnológico e produtivo que poucos países do mundo possuem em um setor estratégico como o dos semicondutores. E o Vietnã é um parceiro promissor por ocupar papel relevante na cadeia tecnológica do Sudeste Asiático”, diz a ministra.

Luciana entregou ao primeiro-ministro vietnamita a carta em que o presidente Lula confirma viagem a Hanói em 2024, quando os dois países comemoram 35 anos de relações diplomáticas.

