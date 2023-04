Governo não tem dinheiro para cumprir promessa de Lula no INSS

Alvo de críticas dentro do governo por causa dos problemas recorrentes nos sistemas do INSS, Carlos Lupi se reuniu nesta segunda com Fernando Haddad para discutir algo caro ao presidente Lula: a promessa eleitoral de acabar com a fila da Previdência.

Outro dia, numa reunião com o presidente, Lupi foi cobrado diretamente sobre o tema. Nesta segunda, ele tratou de anunciar que o governo não tem dinheiro para suportar todos os benefícios de aposentados que aguardam na fila para obter o direito.

“Para o que está sendo previsto de crescimento vegetativo, de 1,1 milhão, que todo ano cresce, está previsto e orçado. Além do crescimento vegetativo por ano, que é um milhão, você vai ter de 800.000 a 900.000 a mais. Então, nós temos também que encontrar uma solução para o pagamento”, disse Lupi ao sair da conversa na Fazenda.

O Radar mostrou recentemente os dados da fila no INSS. Lupi disse nesta segunda que buscará solucionar esse problema até o fim do ano, garantindo que todos os beneficiários tenham seus processos analisados em, no máximo, 45 dias.

Continua após a publicidade