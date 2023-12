Governo lança nesta terça app para bloquear celular roubado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após semanas de tratativas com a Agência Nacional de Telecomunicações e entidades privadas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai lançar às 15h desta terça o site e aplicativo “Celular Seguro“, que tem como objetivo combater roubos e furtos de aparelhos telefônicos em todo o país.

Com o app, quem tiver o celular roubado ou furtado poderá bloquear o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos bancários nele contidos em poucos cliques.

Além de estar disponível na internet, o aplicativo também poderá ser baixado nos sistemas Android e iOS, e o registro do usuário será feito com a mesma conta utilizada no gov.br.

“Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar pessoas de confiança, que poderão efetuar os bloqueios da linha telefônica, caso o titular tenha o celular roubado ou furtado”, informou a pasta.

Representantes do MJSP se reuniram nas últimas semanas com a Anatel, a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, operadoras de telefonia e outras instituições financeiras e entidades privadas.

