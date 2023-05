Governo e Prefeitura de SP firmam acordo para o Museu da História do Negro

O Governo de São Paulo firmou há pouco uma parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares e a Prefeitura da capital para lançar o Museu da História do Negro. O espaço cultural funcionará na antiga sede do Centro Paula Souza, no bairro Bom Retiro.

O prédio foi cedido pelo governo estadual, mas precisa passar por reforma, que será bancada com recursos captados da iniciativa privada. O Carrefour, que aderiu recentemente ao programa Racismo Zero, é a primeira empresa a apoiar a obra.

O lançamento do museu ocorre neste sábado, dia em que se celebra 135 anos da abolição da escravatura. Além de exposições, cursos também serão ofertados no local.