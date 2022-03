Governo do RJ: Cláudio Castro tem 22% contra 18% de Freixo, diz Quaest

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira aponta que o atual governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) venceria todos os cenários na corrida ao Executivo fluminense.

No cenário considerado mais provável — sem o petista André Ceciliano –, Castro tem 22% das intenções de voto, contra 18% de Marcelo Freixo (PSB).

Na sequência, aparecem Rodrigo Neves (PDT), com 10%, e Felipe Santa Cruz (PSD), com 3%. O pré-candidato do Novo, Paulo Ganime, tem 2%.

A sondagem apontou, ainda, que embora não haja migração direta de votos dos eleitores de Lula para Freixo, o apoio do ex-presidente pode garantir uma ampliação do desempenho do pessebista.

Perguntados sobre a preferência do candidato a governador ser mais ligado a um “padrinho político”, a pesquisa mostra que 33% dos eleitores preferem um nome mais ligado a Lula, contra 29% que preferem um nome ligado a Bolsonaro.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 15 e 18 de março, por meio de 1 200 entrevistas domiciliares em 86 municípios. A margem de erro é de 2,8 pontos e 95% de confiabilidade.

Veja abaixo os resultados de todos os cenários testados para a eleição estadual:

Cenário 1

Cláudio Castro – 21%

Marcelo Freixo – 17%

Rodrigo Neves – 9%

André Ceciliano – 4%

Felipe Santa Cruz – 3%

Paulo Ganime – 1%

Branco/nulo/não pretende votar – 34%

Indecisos – 11%

Cenário 2

Cláudio Castro – 22%

Marcelo Freixo – 18%

Rodrigo Neves – 10%

Felipe Santa Cruz – 3%

Paulo Ganime – 2%

Branco/nulo/não pretende votar – 35%

Indecisos – 11%

Cenário 3

Cláudio Castro – 24%

Marcelo Freixo – 20%

Felipe Santa Cruz – 4%

Paulo Ganime – 4%

Branco/nulo/não pretende votar – 37%

Indecisos – 11%

Cenário 4

Cláudio Castro – 23%

Marcelo Freixo – 18%

Rodrigo Neves – 10%

Paulo Ganime – 2%

Branco/nulo/não pretende votar – 35%

Indecisos – 11%