Governo do Rio investirá R$ 21 milhões para restaurar o Parque Lage

O Governo do Rio de Janeiro investirá 21 milhões de reais na restauração do palacete do Parque Lage, no Jardim Botânico, zona sul da capital fluminense.

O casarão de 1.800 metros quadrados em estilo eclético romano foi construído no século 19 e funcionou inicialmente como um engenho de açúcar.

Atualmente, o local é a sede da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, frequentada por 700 alunos e que conta com uma biblioteca com 10.000 títulos sobre arte contemporânea e moderna.

O conjunto do parque é tombado pelo Iphan. Encrustado na Mata Atlântica, aos pés do Morro do Corcovado e com vista privilegiada para o Cristo Redentor, o espaço inclui, além do palacete, jardins, um lago, ilhas artificiais, um coreto e uma gruta.

O Parque Lage é um importante ponto turístico na cidade e recebe cerca de 50.000 visitantes por ano. A reforma, cujo edital será lançado nas próximas semanas, contemplará obras de infraestrutura e de acessibilidade.

Continua após a publicidade