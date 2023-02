Governo decide permitir a fuga de garimpeiros na terra Yanomami

Diante do risco humanitário envolvido no bloqueio do espaço aéreo na terra Yanomami, a Força Aérea Brasileira decidiu retirar, nesta semana, as restrições de voo para permitir a fuga dos garimpeiros que exploram criminosamente a região.

De acordo com a FAB, foram criados três corredores aéreos para fuga dos garimpeiros. “A alteração na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ZIDA) acrescenta, ainda, que as aeronaves que decolarem de localidades distantes desses corredores devem voar perpendicularmente até ingresso em um deles, para após prosseguirem em seu voo. Os corredores são de seis milhas náuticas (NM) de largura, o que equivale a cerca de 11 quilômetros”, disse a FAB, em nota.