Governo de SP lança programa de formação de profissionais da cultura

A Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo lançará, nos próximos dias, o CultSP PRO. O programa, gratuito, contará com cursos nas áreas de artes cênicas, audiovisual, produção de conteúdo para roteiros, música, museus/espaços culturais e patrimônio, e artes visuais.

“Em diálogo com o setor, constatamos a necessidade de uma nova proposta de formação, e que abrangesse o Estado como um todo, com cursos que realmente colaborem para a profissionalização e crescimento dos fazedores de Cultura”, disse a secretária Marília Marton.

O espaço que hoje conta com as atividades das Oficinas Culturais será utilizado para os cursos, como é o caso do prédio da Oswald de Andrade, no Bom Retiro, na capital paulista. Além de abrigar a São Paulo Companhia de Dança, o local será o ponto central do CultSP PRO na capital.

Considerado o maior programa estadual de formação de profissionais da cultura, a previsão do governo, para este ano, é de, no mínimo, 100 turmas de 20 cursos diferentes nas 12 categorias. Para 2025, prevemos sua ampliação para 250 turmas de pelo menos 50 cursos.