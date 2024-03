Governo de SP lança campanha em defesa das mulheres

As paredes de três prédios tradicionais de São Paulo vão receber, a partir das 19h desta quinta-feira, projeções para dar visibilidade às políticas públicas voltadas às mulheres. A iniciativa marca o início do movimento “SP Por Todas”, do governo estadual.

A bandeira do movimento será projetada na sede da Secretaria da Justiça e Cidadania, no Pateo do Collegio – local de fundação da cidade de São Paulo -, na fachada do Centro de Operações do Metrô, na Rua Vergueiro, e no Edifício Anchieta, na região da Avenida Paulista.

O governo quer mostrar os serviços já disponíveis de segurança, acesso à saúde e autonomia financeira às mulheres.