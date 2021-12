Governo Bolsonaro recebe pedido para seguir EUA em boicote à China

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O movimento Democracia Sem Fronteira protocolou, nesta terça, no Ministério das Relações Exteriores, um pedido para que as autoridades políticas brasileiras não compareçam às Olimpíadas de Inverno de 2022 de Pequim e aos Jogos Paraolímpicos.

Para o presidente do grupo, Jorge Ithallo dos Santos, é importante que o assunto seja debatido em discussão presidencial e parlamentar, pois não se deve fechar os olhos para as violações de Direitos Humanos, que ocorrem, no território chinês, de maneira tão flagrante.

“A proteção e defesa dos direitos humanos violados, em Xinjiang, possui extrema importância política nas relações internacionais. Tal sanção implicaria no apoio e incentivo ao combate à violação dos direitos humanos entre as nações”, diz Santos.

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda, que nenhum representante oficial do país será enviado aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, durante o próximo ano. Os atletas americanos poderão participar do evento regularmente.