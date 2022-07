Governo Bolsonaro reajusta diárias pagas a servidores em viagens

O presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou a semana presenteando os servidores públicos federais com um aumento nas diárias pagas em viagens a trabalho. A tabela, que não era ajustada desde 2009, entra em vigor com as correções no próximo dia 15.

No caso do auxílio a ministros — posição mais alta contemplada –, o valor passou de 581 reais para 668,15 reais — alta de 15%. Já para cargos de “natureza especial”, o subsídio passou de 406,70 reais para 508,38 reais — aumento de 25%.

A discriminação vale para deslocamentos para Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. Demais capitais têm valores inferiores.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a medida é necessária para ajustar os valores das despesas “aos atuais preços praticados no mercado”, uma vez que a última atualização havia ocorrido há treze anos.

No decreto publicado no Diário Oficial da União desta segunda, há ainda o estabelecimento de novas regras para auxílios que ultrapassem mais de trinta dias no mesmo local — nestes casos, haverá redução de 25% no valor pago.

Outra mudança foi a redução de faixas de subsídios previstas — de seis, para quatro. A medida, diz o governo, é forma de garantir “maior isonomia entre os grupos de servidores”.