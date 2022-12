‘Governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro’, diz Mercadante

O ex-ministro Aloizio Mercadante disse nesta terça que o Estado brasileiro está quebrado. Um dos principais coordenadores do Gabinete de Transição, Mercadante criticou a falta de recursos para manutenção dos serviços digitais do governo, pagamento de dívidas internacionais e reajuste salarial de funcionários públicos.

“O diagnóstico que vai ficando claro para o Governo de Transição é que o governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro”, disse Mercadante.

Após se reunir com o grupo técnico do Planejamento, o petista afirmou que mais serviços essenciais estão paralisados “ou correm grande risco de serem totalmente comprometidos”. Um dos exemplos é o E-Gov, que segundo o ex-ministro, está com contratos próximos do fim e sem recurso previsto para manutenção dos serviços digitais em 2023.

O petista também citou a falta de atualização dos salários dos servidores, que estão há 7 anos sem reajuste e lembrou fala do ex-chanceler Ernesto Araújo ao comentar a política externa do governo de Jair Bolsonaro.

“A política externa brasileira transformou o Brasil num pária, mas não é só um pária, é um pária que deve 5 bilhões para os organismos multilaterais”.