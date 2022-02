Governo Bolsonaro autoriza ida de três assessores em viagem Lula ao México

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É praxe, mas não deixa de ser curioso. O governo Bolsonaro autorizou nesta terça-feira a viagem de três assessores da Presidência ao México para acompanhar o ex-presidente Lula na visita que ele fará ao país na semana que vem.

Os despachos foram secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mario Fernandes, o número 2 do ministro Luiz Eduardo Ramos, e publicados no Diário Oficial da União.

Os três assessores estão lotados na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Especial de Administração da pasta. Um deles teve a viagem autorizadas do dia 26 de fevereiro a 7 de março. O outro poderá partir no dia seguinte. E o terceiro, no dia 1º de março.

Trata-se de uma formalidade, que não poderia ser negada pelo governo Bolsonaro, já que ex-presidentes têm direito ao acompanhamento de assessores depois de deixarem os seus mandatos.