Governo autoriza atuação da Força Nacional em seis estados

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional em seis estados brasileiros, entre os dias 3 e 6 de maio.

Os agentes irão atuar no estado do Acre (no município de Cruzeiro do Sul), Pará (São Félix do Xingu, Oriximiná, Santana do Araguaia, Monte Alegre e Redenção), Mato Grosso (Alta Floresta), Mato Grosso do Sul (Corumbá), Roraima (Rorainópolis) e Rondônia (Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau).

As operações serão coordenadas pela diretoria da Força Nacional, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública.