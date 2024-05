Governo assina concessão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães

Para marcar o Dia Internacional da Biodiversidade, o Instituto Chico Mendes formalizou, nesta quarta, o contrato de concessão dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães.

A concessão inclui o custeio de ações de apoio a conservação, proteção e gestão do parque pela empresa Parques Fundo de Investimentos em Participações em Infraestrutura.

Com a assinatura do contrato, iniciam-se as atividades previstas, com investimentos na infraestrutura do parque para os próximos 30 anos. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães tem 35 anos.