Governo anuncia novo PAC com projeção na Pedra do Leme nesta quinta

Lula lança nesta sexta-feira o Novo PAC no Theatro Municipal do Rio, mas antes o governo vai projetar informações e ícones sobre os eixos do programa na Pedra do Leme. As projeções na orla da praia carioca ocorrem das 19h às 23h30.

O plano de investimentos seria lançado em julho deste ano. Lula chegou até a cobrar a equipe palaciana por um outro nome ao programa que não remetesse aos governos petistas anteriores. No fim, a nomenclatura recebeu apenas o adjetivo “novo” antes da antiga sigla.

