Governo abre canal para médicos denunciarem violações contra pacientes

Médicos como aliados no enfrentamento às violações de direitos humanos. Essa é a proposta do novo serviço +101, que está em funcionamento no Disque Direitos Humanos e na Central de Atendimento à Mulher. O canal exclusivo é uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em parceria com o Conselho Federal de Medicina.

Para acionar o serviço, o médico deverá discar 100 ou 180, aguardar atendimento em Unidade de Resposta Audível e, na sequência, digitar 101.

O +101 resulta de Acordo de Cooperação Técnica com a proposta de oportunizar o registro mais rápido das denúncias encaminhadas pela classe médica, de forma a elevar o índice de acolhimento e proteção das vítimas em casos de violência. O novo serviço utiliza a estrutura já existente dos canais de atendimento.

Para o ouvidor nacional, Fernando César Ferreira, o código exclusivo, que é uma espécie de “fila preferencial”, foi criado para garantir que as violações notadas durante consultas médicas sejam denunciadas de forma ainda mais ágil. “Durante uma consulta, o médico pode perceber que uma criança sofre maus-tratos, uma mulher tem sinais de lesão corporal, um idoso ou pessoa com deficiência estão sendo ameaçados”, diz Ferreira.