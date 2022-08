Governadora do RN fará abertura de fórum do Lide em São Paulo

Em plena campanha à reeleição, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), vai fazer a abertura da 10ª edição do “Fórum LIDE de Infraestrutura, Logística & Energia”, em um hotel de luxo em São Paulo. O evento acontece na terça-feira da semana que vem.

Além de Fátima, também participarão do evento o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Bruno Estáquio, o secretário de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, Nicola Miccione, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Fernando Chucre, e o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, Fernando Marcato.