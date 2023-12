Governador volta da COP28 com milhões para combater devastação na Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador do Pará, Helder Barbalho, está voltando da COP28, em Dubai, com milhões de reais e dólares garantidos para o combate à devastação da Amazônia.

O Banco do Brasil assumiu o compromisso de garantir um crédito de 350 milhões de reais para o projeto Pró-Rios, que prevê a conservação dos rios amazônicos do Estado. O empréstimo prevê a redução dos juros sempre que forem atingidas as metas estabelecidas.

Com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, presidido pelo brasileiro Ilan Goldfajn, Barbalho assinou um acordo de 300 milhões de dólares para desenvolver programas contra o desmatamento e de recuperação de áreas degradadas.

Já o setor privado vai investir na rastreabilidade: o Fundo Bezos (com 80 milhões de reais) e a JBS (43 milhões de reais) vão instalar chips em todo o gado no Pará nos próximos três anos, para acompanhar os bezerros da criação ao abate e saber se são legais e não foram criados em áreas de degradação.