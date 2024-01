Governador do RJ reúne prefeitos e ministros nesta terça

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reúne nesta terça-feira com ministros do governo Lula e com prefeitos dos municípios afetados pelas fortes chuvas, que causam danos desde o fim de semana. Ele voltou ao RJ após dois dias (que seriam duas semanas) de férias na Flórida.

O encontro, marcado para as 10h, conta com os ministros Waldez Góes (de Integração e Desenvolvimento Regional), Anielle Franco (Igualdade Racial), João Paulo Capobianco (substituto no Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Osmar Almeida Júnior (Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Além dos ministros e gestores municipais, Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão ligado ao Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, também vai participar do encontro.

A pasta já reconheceu emergência em quatro municípios fluminenses: Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João do Meriti, além da capital do Rio. A união analisa os protocolos de Nilópolis e Mesquita.

De acordo com integrantes do governo, o Estado não deve pedir emergência pois já podem se mobilizar com maior agilidade com os municípios em emergência.

