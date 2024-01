Governo federal reconhece situação de emergência no quarto município do RJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo federal reconheceu há pouco a situação de emergência em São João do Meriti devido aos estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a capital e a baixada fluminense. A União também oficializou as emergências em Belford Roxo e Nova Iguaçu, além da cidade do Rio de Janeiro.

As fortes chuvas, que iniciaram neste fim de semana, causaram enchentes e mortes. A última informação dá conta de 12 óbitos no Estado. Conforme o governador Cláudio Castro, que teve de antecipar o fim das férias em razão dos danos da tempestade, 2.400 bombeiros trabalham na recuperação das vítimas, com auxílio de cães e drones.