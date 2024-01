Governador volta da Disney e faz reunião sobre chuvas com mortes no RJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador do Rio, Cláudio Castro, se reuniu há pouco com secretários para se inteirar sobre a crise causada pelas fortes chuvas no Estado. Ele antecipou o fim das suas férias, em Orlando, nos Estados Unidos, devido à tragédia que já deixou, ao menos, 11 mortos na capital e na Baixada Fluminense.

A conversa, no Palácio Guanabara, durou cerca de uma hora e meia, e contou com os secretários Nicola Miccione (Casa Civil), Uruan Andrade (Infraestrutura e Cidades), Rosangela de Souza Gomes (Desenvolvimento Social e Direitos Humanos), Coronel Leandro Monteiro (Defesa Civil), Cláudia Mello (Saúde), e, do Meio Ambiente, Thiago Pampolha, que também é vice-governador e estava à frente dos trabalhos de gestão da crise, enquanto Castro estava na Flórida.

De volta ao Rio desde a manhã desta segunda-feira, o governador quis monitorar a situação em todas as cidades afetadas pela chuva. Até o momento, a hipótese de que o Estado não deve declarar situação de emergência é a que tem mais força. Segundo interlocutores do governo, com a emergência reconhecida nos municípios o Estado já consegue se mobilizar de forma mais ágil.

Há a possibilidade de Castro chamar os comandos das defesas civis municipais para conversar no Palácio e pode haver uma reunião com o ministro Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A reunião com o secretariado começou por volta das 10h30 e terminou pouco depois das 12h15.

