Governador do Rio comunica vice sobre exoneração de Secretaria do Ambiente

A primeira vez em que o governador do Rio, Cláudio Castro, conversou com Thiago Pampolha foi para demitir o vice da secretaria de Ambiente e Sustentabilidade. Eles se reuniram nesta segunda-feira no Palácio Guanabara. A exoneração deve ser publicada na próxima edição do Diário Oficial.

Os dois se encontraram durante o carnaval, chegaram a posar juntos para uma foto, mas não trocaram palavras. Já na Sapucaí, circulavam boatos que o vice deixaria de comandar a pasta.

A exoneração ocorreu após Pampolha deixar o União Brasil para integrar ao MDB. Como mostrou o Radar, Pampolha mudou de partido visando as eleições de 2026. O plano arquitetado por Helder Barbalho busca palanques em estados importantes para dar força ao MDB em uma disputa pela vice-presidência de Lula.