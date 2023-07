Google e Waze anunciam parceria inédita em município paulista

São Caetano do Sul, em São Paulo, foi escolhida para ser cidade-teste em um projeto pioneiro com Google e Waze que une os sistemas de trânsito e promete trazer respostas mais rápidas ao motorista. O município já conta com um centro de monitoramento tecnológico, com câmeras e transmissão em tempo real.

O sistema integrado entre as empresas e a prefeitura deverá entrar em funcionamento em dois meses. O centro de gerenciamento municipal vai poder abastecer o Waze com informações como suporte a emergências, alertar sobre perigos, eventos e todo tipo de dados em tempo real como buracos, acidentes, reformas. A própria prefeitura, comandada por Auricchio Júnior, passa a disponibilizar informações ao motorista.

Em outras cidades do país, as prefeituras já se conectam com os dispositivos e recebem alertas para então tomar alguma providência. No caso de São Caetano, além de receber as informações disponibilizadas pelos aplicativos, a própria cidade será responsável em alertar os motoristas.

“Nós estamos sendo pioneiros nessa parceira. E com dados futuros da efetividade dessa ação, certamente serviremos de molde para outros municípios”, explica o prefeito.

O programa “Waze for cities” é um troca de dados gratuita. De acordo com a empresa, entender onde os acidentes ocorrem ajuda a redesenhar trajetos e adicionar fiscalizações específicas, por exemplo, impactando diretamente a diminuição dos transtornos no trânsito.

