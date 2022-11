Gol da Seleção! Daniel Alves tira foco de Lula e Bolsonaro nas redes

A convocação da Seleção Brasileira, na última segunda, trouxe o “clima de Copa do Mundo” para as redes sociais. Apesar da agitação política pós-eleição, o mundial gerou mais interações no Twitter do que Lula e Jair Bolsonaro.

Levantamento do software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, mostra que foram pouco mais de 3,1 milhões de interações (posts, RTs, comentários e likes) entre a segunda e 16h da terça, levando em conta as menções à Copa do Mundo.

As menções ao torneio geraram 41% mais interações do que as 2,2 milhões relacionadas ao presidente eleito, na mesma faixa de horário. A Copa também gerou mais do que o dobro das 1,4 milhão de interações relacionadas a Bolsonaro. Os dados foram encomendados pela startup de comunicação O Pauteiro.

Do total de 400.000 postagens e compartilhamentos com menções à Copa do Mundo, o lateral-direito Daniel Alves apareceu em quase 60.000. Inclusive, levando em conta os outros termos relacionados à Copa, a “vantagem” sobre os políticos é ainda maior. Somente Daniel Alves, foi mencionado em mais de 320.000 postagens e compartilhamentos, enquanto o técnico Tite foi tema de cerca de 190.000. Ambos ultrapassaram a marca de um milhão de interações.