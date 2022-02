Globoplay terá série baseada no romance de Elza Soares e Garrincha

Jairzinho, Rivellino, Gerson e Pepe são alguns dos ex-jogadores campeões mundiais com a seleção brasileira que estarão presentes no documentário Elza & Mané – Amor Em Linhas Tortas, original Globoplay produzido pelo Esporte da Globo que estreia na plataforma no dia 4 de março.

O material é baseado no romance entre Elza Soares e Mané Garrincha, que começou há exatos 60 anos, e foi fortemente recriminado pela sociedade na época. Além de música e futebol, transita por vários temas, como alcoolismo, machismo, conservadorismo, violência doméstica, ditadura e preconceito.

Artilheiro da seleção na Copa de 1970, o Furacão foi entrevistado no Salão Nobre da histórica sede de General Severiano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a poucos metros do gramado onde Garrincha foi descoberto pelo Botafogo. Por lá, lembrou uma passagem na Copa de 1966, a última do Anjo das Pernas Tortas, justamente no jogo contra Portugal, que marcou a eliminação da equipe ainda na primeira fase.

“Ele (técnico Vicente Feola) tirou o Garrincha e me colocou na ponta direita. Não joguei igual ao Mané, tenho certeza absoluta, mas eu procurei proteger e valorizar ele e a camisa número 7. Mas é duro substituir o ídolo. E o maior ídolo do mundo naquela época, com maior respeito ao Pelé”, recorda Jairzinho.

Elza & Mané – Amor Em Linhas Tortas é um material em quatro episódios dirigido por Caroline Zilberman. O documentário começou a ser produzido no segundo semestre do ano passado, quando cantora ainda estava viva – morreu em 20 de janeiro deste ano, exatos 39 anos depois de Garrincha – e conta com depoimentos inéditos dela.