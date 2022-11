Gleisi justifica o apoio do PT a Arthur Lira: ‘não tínhamos outra pessoa’

Giro VEJA - quarta, 30 de novembro

As negociações da proposta que fura o teto de gastos e a decisão de Eduardo Leite de presidir o PSDB são os destaques do dia

Começou a avançar a articulação da PEC da Transição no Senado. O PP tornou-se hoje o primeiro partido da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro a anunciar o endosso à proposta que vai livrar do teto de gastos as despesas com o programa Bolsa Família. O partido defende uma licença para gastar por apenas um ano, diferentemente dos quatro pedidos pelo time do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva