Gleisi indica que Dilma terá papel discreto na campanha de Lula

Sem planos de concorrer a um cargo eletivo nas eleições deste ano, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) deverá ocupar um papel discreto — e ainda incerto — na campanha de Lula à presidência.

Questionada nesta terça sobre quais seriam as atribuições de Dilma junto à equipe que elabora a candidatura do ex-presidente, a presidente do partido Gleisi Hoffmann declarou: “A Dilma sempre tem papel, ela participa dos debates, das discussões”.

O nome da ex-presidente esteve recentemente no centro de ‘polêmica’ envolvendo o vice-presidente do partido, Washington Quaquá, após o dirigente declarar que a petista não tem mais “relevância eleitoral”, sobretudo num quadro liderado por Lula. O episódio gerou indignação entre correligionários, que saíram em defesa de Dilma.

Por enquanto, o que circula é que a ex-presidente possa representar Lula em eventos no exterior. A tese por trás da proposta é que Dilma ainda mantém uma boa imagem no exterior, em especial junto a políticos de esquerda, apesar do impeachment.