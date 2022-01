Gleisi diz que PSB já fechou com Lula: ‘estará com a gente’

A presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann afirmou nesta terça que o partido já conta com o apoio do PSB ao ex-presidente Lula nas eleições deste ano — o que falta definir é o formato que se dará a união.

“Já tem uma decisão de apoio ao presidente Lula (…) o PSB estará com a gente, se não na federação, numa coligação. Mas vamos fazer um esforço para ter a federação, que dá mais nitidez ao campo político, é importante para o processo que estamos vivendo”, declarou Gleisi a jornalistas após evento sobre saúde na Fundação Perseu Abramo.

Nesta quarta, a deputada deve se reunir com Carlos Siqueira, presidente do PSB, para “estabelecer método de discussão e das conversas” a respeito da federação. “Vamos conversar com os estados, sou otimista”, disse a presidente do PT.

A disputa por qual dos partidos terá a cabeça de chapa em seis estados ainda é o principal entrave para a federação. Em São Paulo, por exemplo, o PT não abre mão de lançar Fernando Haddad ao governo, mas o PSB tem Márcio França. Pernambuco, Espírito Santo, Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vivem impasses semelhantes.